9月1日午前10時から開かれている静岡県伊東市の伊東市議会9月定例会で、田久保真紀市長に対する刑事告発の議案が上程され、全会一致で可決されました。 【写真を見る】田久保真紀市長に対する刑事告発、全会一致で可決 百条委への出頭拒否や虚偽証言など4行為で＝静岡・伊東市議会9月定例会【速報】 田久保市長の学歴詐称疑惑を巡っては、8月29日に開かれた百条委員会の8回目の会合で、田久保市長が百条委員会への出頭を拒否した