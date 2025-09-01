「小栗さん夫婦は、お子さんが乗ったベビーカーを押しながら、和気あいあいと話していました」（居合わせた人）8月下旬、羽田空港の国際線出口から姿をあらわしたのは、俳優・小栗旬とその妻で女優・山田優。小栗は帽子とサングラスを着用しているものの、比較的ラフな格好で、山田は麦わらのハットを目深に被りマスク姿だったが、水色に染めた個性的な髪が目立っていた。この日、小栗は一家の大黒柱の責務を全うしたようだ。