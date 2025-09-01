8月24日放送の『情熱大陸』（TBS系）で、チョコレートプラネット・長田庄平さん、松尾駿さんが、同番組から9カ月にわたって密着されていました。コンビのネタを考えている長田さんは、「葛藤みたいなのがずっとあって。（自分は）センスはないと思ってるから。いろんなセンスあるものをチョイスして吸収して、センスあるふうに作ってる」と自己分析。同番組で紹介された、チョコプラのネタの作り方には驚かされました。YouTu