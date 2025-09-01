先週（8月25日週）はS&P500が0.1%下落、ナスダック100は0.35%下落 先週（8月25日週）の米国株市場は、8月22日（金）のジャクソンホール会議でのパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の利下げ示唆により、安心感から始まりました。しかし、経済データやエヌビディア［NVDA］決算を受けて方向感を失い、週末にかけては売りが優勢となりました。 S&P500は週間で0.1%下落、ナスダック100は0.35%下落の小幅安