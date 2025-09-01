銀座コージーコーナーは、2025年9月1日から全国の店舗とオンラインショップでディズニーデザインのハロウィン限定焼菓子を販売します。贈り物にもぴったりなデザインとラインアップ「ヴィランズ」のダークな世界観を表現したアソート2種と、「ミッキー＆フレンズ」のハッピーな雰囲気のパーティーボックス1種が登場します。・＜ディズニー＞ヴィランズトートバッグ（10個入）『リトル・マーメイド』のアースラ、『ヘラクレス』のハ