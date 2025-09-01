ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太が１日、大阪・心斎橋にこの日オープンした「Ｓｗａｒｏｖｓｋｉ大阪」のオープニング発表会に出席。鏡開きで盛り上げるとともに、新たにスタートしたいこととして「ひとりで海外」を掲げた。黒のダブルのセットアップに、ざっくり開いた胸元。そこにはゴールドのラグジュアリーなネックレスがキラリ。「秋らしいカラーのジュエリー。クリスタルのカットも違う味になってて光の反射がキレイで気分が