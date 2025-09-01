クリス・コロンバス監督（66歳）が、「ハリー・ポッター」に関して、「作家と作品を切り離す」姿勢を示した。著者のJ・K・ローリングによるトランスジェンダーのコミュニティに対する見解に同意しないためだという。近年「トランスコミュニティをなだめるために、女性の権利が侵食されている」と発言してきたローリング。これを受けてダニエル・ラドクリフ、ルパート・グリント、エマ・ワトソンらオリジナル映画シリーズの主演俳優