今日9月1日、大阪市では今年41日目の猛暑日となり、昨年の最多記録に並びました。また、夏(6月〜8月)の平均気温は、統計史上1位の記録を大幅に更新しています。大阪市で今年41日目の猛暑日年間最多タイ記録に今日1日も真夏のような青空が広がり、厳しい残暑が続いています。大阪市では最高気温が35℃に達し、今年41日目の猛暑日になりました。昨年2024年の記録に並び、過去最多となっています。また、大阪市では夜間も気温の高い