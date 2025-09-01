フリーアナウンサーの新井恵理那（35）が1日までに自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサーとの2ショットを披露した。今年4月に第2子長女の出産を報告した新井は、「まきちゃんとお互いに2人目の子がうまれてから初めて会いましたぷくぷくで可愛い男の子〜」と書き出し、同世代のフリーアナウンサー・早川茉希との2ショットを投稿。早川も今年2月に第2子となる男児を出産したことを明かしている。ママ友トークに花