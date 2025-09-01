上野始発「はくたか585号」が今秋運転JR西日本は「秋の臨時列車」として、2025年10月と11月の一部日程で上野駅始発の北陸新幹線「はくたか」を設定します。【画像】これが上野始発の新幹線「はくたか585号」の運行時刻です設定されるのは上野発・金沢行きの「はくたか585号」。多くの利用が見込まれる土曜午前の下り列車となります。「はくたか585号」の運転日は、8時台に東京駅または上野駅を始発とする「かがやき」「はくた