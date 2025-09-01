旦那が不倫していると、現実を受け入れられずにショックを受けてしまいますよね。不倫が発覚するのは様々なパターンがあると思いますが、思いもよらぬ形でわかることもあるようです。今回は、旦那の不倫を見知らぬ男性から教えられた話をご紹介いたします。見知らぬ男性からの知らせ「ある日突然、自宅の近くを歩いていると見知らぬ男性から『旦那さん浮気してますよ』と声をかけられて、そのときはびっくりしてしまって『なに言っ