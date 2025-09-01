【元局アナ青池奈津子のメジャー通信】「もう大抵のことは見てきたと思っていた。長く野球を取材してきて、驚くことなんてそう残っていないはずだった。でも、彼がクラブハウスに現れた瞬間、全ての常識が覆された。服装、座り方、インタビューの受け方まで、今まで見たことのないものだった。そしてフィールドに立てば、バットコントロール、守備、準備の仕方…。床でストレッチするってどういうこと？と最初から驚きの連続だった