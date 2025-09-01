レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は３１日（日本時間１日）に本拠地ボストンでのパイレーツ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場し、二ゴロ、投ゴロ、中飛、中飛の４打数無安打だった。打率２割２分４厘。チームは５―２で勝ち、このカード３連敗を免れた。先発右腕ケラーと２度対戦。２回一死無走者は真ん中のスライダーを打ち損じて二ゴロ。１点を追う４回二死二、三塁の好機は真ん中高めのボール球のフォーシームに手を出し