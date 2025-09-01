米女子ゴルフツアー「ＦＭ選手権」最終日（８月３１日＝日本時間９月１日、マサチューセッツ州ノートンのＴＰＣボストン＝パー７２）、２３位から出た山下美夢有（花王）が７バーディー、１ボギーの６６と伸ばし、６８で回った畑岡奈紗（アビームコンサルディング）とともに通算１３アンダーで７位に入った。山下は優勝したメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」以来、４週ぶりとなる実戦。全英女王らしいプレーを見せた。３番で