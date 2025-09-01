ＣａＳｙが続伸している。８月２９日の取引終了後、沖縄県で家事支援事業を展開するサンジュ（沖縄県中城村）の全株式を９月５日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ＣａＳｙの強みであるテクノロジーと、サンジュが現地で培った顧客・人材基盤及びネットワークを融合させることで、サービス提供エリアの拡大とサンジュの更なる事業拡大を狙う。取得価額は９３００万円。なお、