トリケミカル研究所がストップ安の２５７０円に売られている。８月２９日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を２６０億円から２３０億円（前期比２１．７％増）へ、営業利益を６０億５０００万円から５５億円（同４．６％増）へ、純利益を５０億円から４８億円（同３．３％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 先端半導体を中心に需要は堅調に推移しているものの、特定の中国主要顧客の半導体