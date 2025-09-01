エーザイは５日ぶりに急反発している。同社と米バイオジェン＜BIIB＞は８月３０日、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）が早期アルツハイマー病に対する「レカネマブ」の皮下注射製剤「ＬＥＱＥＭＢＩＩＱＬＩＫ（レケンビアイクリック）」について、週１回の維持療法に関する生物製剤承認申請を承認したと発表しており、材料視した買いが入っている。米国で１０月６日に発売する。自宅での使用が可能な皮下注射型は患者