9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が9月1日、大阪・心斎橋で行われた『Swarovski大阪グランドオープン記念発表会』に出席した。【全身ショット】黒のジャケット姿で登場した渡辺翔太渡辺は、オールブラックのコーデで首元や指にジュエリーを輝かせて登場。大阪にはSnow Manのコンサートなどでたびたび訪れており「エネルギッシュでパワーのある印象」と語った。同日オープンの「Swarovski大阪」は、オーストリア発の同ブラ