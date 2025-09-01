卓球の中国超級リーグの深セン大学チームに所属する平野美宇の孫穎莎（スン・インシャー）へのサポートぶりが、中国のSNS上で話題になっている。平野は世界ランキング1位を3年以上守り続けている孫へのリスペクトをたびたび口にしており、そうした言動も随所にみられている。先日行われた同リーグの山東との対戦、孫と銭天一（チエン・ティエンイー）のシングルスの試合で銭がタイムアウトを取った際、ベンチの平野は孫が飲んで置