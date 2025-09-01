お笑いコンビの馬鹿よ貴方はが1日、所属のサンミュージックを退所し、独立すると発表した。【写真】馬鹿よ貴方は、サンミュージック退所平井“ファラオ”光が新たな窓口を紹介平井“ファラオ”光（41）と新道竜巳（48）からなる同コンビは、『THE MANZAI2014』『M-1グランプリ2015』決勝進出といった経歴を誇る。ファラオは、自身のXで「【ご報告】この度『馬鹿よ貴方は』はサンミュージックを退所することとなりました。