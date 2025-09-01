久光製薬が続伸している。８月２９日の取引終了後、１１月４日出荷分から「サロンパスＡｅ」など２７品目を値上げすると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っているようだ。希望小売価格で約３％から３０％値上げする。原材料価格や包装材価格などの継続的な高騰に加え、物流費やエネルギーコストなどの諸経費も高止まりの状態が続いており、企業努力だけでは現在の価格を維持することが困難になったことが理由