清原果耶が主演を務める火曜ドラマ『初恋DOGs』（TBS系）のプロデューサーである宮粼真佐子のインタビューコメントが公開された。 参考：ナ・イヌのギャップがたまらない！『初恋DOGs』最終回直前でさらにカオスな三角関係 本作は、TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作を務める、愛犬同士の一目ぼれから始まるラブストーリー。 清原演じる愛を信じ