午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７６４、値下がり銘柄数は８０２、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に医薬品、鉱業、食料、水産・農林など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械など。 出所：MINKABU PRESS