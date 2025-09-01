人気女子アナが浴衣姿で街に夏の風物詩である花火大会といえば、東京では、隅田川花火大会と神宮花火大会だろう。「第48回隅田川花火大会」が７月26日に開催され、酷暑にもかかわらず93万人（主催者発表）もの観客が来場した。「同花火大会は、毎年、テレビ東京が生中継しています。今年の総合司会は俳優の高橋英樹（81）とテレビ東京の中原みなみアナ（25）が務め、ゲストに吉岡里帆（32）や『Hey! Say! JUMP』の伊野尾慧（35）ら