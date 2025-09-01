◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN 8-0高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム)イチロー選抜 KOBE CHIBEN対高校野球女子選抜の試合を終えたイチロー氏が、報道陣の取材に応じ、現在の日本の野球について語りました。イチロー氏は日米で野球殿堂入りを果たし、日本の野球殿堂入りについての感想を聞かれると、「日本の殿堂入りだけではなくて、野球そのものもアメリカの野球を追いかけている部分がいまだにありますよね」と見解を述べ