歌手の福山雅治が１日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、番組ＭＣの武田真一アナ、山里亮太、黒田みゆアナへ、ドームライブへのオファーを行い、３人を歓喜させた。福山はＶＴＲで登場。「ＤａｙＤａｙ．」のテーマソング「万有引力」を歌っている縁もあり、昨年６月に３人は福山のライブに参加していた。福山は「前回、お越し頂き、ありがとうございました」と改めて感謝を伝えると、「またステージの魅力、魔力を感じてい