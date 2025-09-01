レッドソックスから29日（日本時間30日）に解雇されたウォーカー・ビューラー投手が8月31日（同9月1日）、ナ・リーグ東地区首位のフィリーズとのマイナー契約に合意したことをMLB公式サイトなどが報じた。ビューラーは昨季までドジャースに所属。ワールドシリーズ第5戦では最終回に登板して胴上げ投手となった。今季からは年俸2105万ドル（約31億円）で