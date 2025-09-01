BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、本日9月1日に28歳の誕生日を迎えた。これを記念したムービーがグループのSNSで公開され、話題を集めている。 【動画】恋人感あふれるBTSジョングクがたくさん！誕生日ムービー【写真】BTSの最新集合ショット ■笑顔で振り返り…BTSジョングクと一緒に散歩しているようなムービー！ 来春のカムバックに向けて、アメリカ・ロサンゼルスで制作作業を行