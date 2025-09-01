ビール酒造組合の会長代表理事に、堀口英樹氏（キリンビール社長）が8月1日付で就任。同21日に会見を行い、今期の方針について述べた。堀口氏は、不確実性が高まる環境や来年10月に控えるビール類酒税の一本化について触れたうえで「業界を持続的に活性化させていくことが重要。ビールは、人と人をつなげて活力をお届けする商品。共通課題である物流や原料の品質安全性、環境問題など、トータルで業界が魅力化されることを願う」と