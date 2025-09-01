1日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝147円28銭前後と、前週末午後5時時点に比べ28銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円25銭前後と61銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース