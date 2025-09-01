9月に入っても異例の猛暑は収まらず。きょう9月1日(月)も朝から各地で気温が上昇。午前10時54分に東京都心では気温が35℃以上を観測。今年26日目の猛暑日となり、年間の猛暑日日数の最多記録をさらに更新。今日9月1日は防災の日。東京都心で防災の日に猛暑日となるのは、実に12年ぶりのこと。東京都心で35℃以上の猛暑日年間最多記録更新中防災の日の猛暑日は12年ぶり9月に入っても異例の猛暑は収まりません。きょう9月1日(月)