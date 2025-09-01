サムスンの次期ミドルレンジ機「Galaxy S25 FE」を巡って、ここ数か月間に多くの噂が飛び交っています。 新たに流出した画像では、前モデル「Galaxy S24 FE」と比べて3つの大きな進化が確認され、ますます期待が高まっています。 ↑伏せていた情報が明らかになってしまった。 オランダのメディア・NieuweMobiel.nlによると、ポルトガルの小売業者MediaMarktの公式サイトに誤ってGalaxy S25 FEの製品ページが早期公開され