石橋静河（31）が1日、インスタグラムを更新。「この度、長年お世話になったPlageを離れ、ヒラタインターナショナルに所属する運びとなりました」と移籍を発表した。石橋は「役者としてゼロからスタートし、右も左もわからない私を支え、土台を作ってくださったPlageには、感謝しかありません。これまで支えてくれた方々への恩を胸に、新たな出会いに感謝しながら、より一層精進して参ります。今後とも応援よろしくお願いいたしま