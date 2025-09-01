元「うたのおにいさん」で俳優、歌手の横山だいすけ（42）が1日、自身のブログを更新。NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」の9月の月歌を音楽ユニット「ありたろう」と共作で作詞したことを明かした。横山は「みんなーーーーーーげんきーーー！？だいすけお兄さんもーげんきーーー！！！！」とおなじみのあいさつで書き出し、「おかあさんといっしょ今月の月歌『だいすきがいっぱい』の作詞をありたろうさんと共作させていた