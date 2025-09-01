あまり時間はないけれど、あと一品作りたい! と思うことってありますよね? そんな時におすすめしたいのが、全農広報部【公式】日本の食を味わう(@zennoh_food)がXで公開している沖縄料理「にんじんシリシリ」です!!にんじんとツナだけでつくる、にんじんシリシリをご紹介!にんじんは千切りにし、ごま油を引いたフライパンで炒め、油を切ったツナと調味料(みりん小さじ2、しょうゆ小さじ1/2、顆粒だし小さじ1/2)を加え、汁気がなく