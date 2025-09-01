回転寿司チェーン「くら寿司」にて、アニメ『怪獣8号』第2期の放送を記念したコラボキャンペーンを開催！作品に登場する主人公「日比野カフカ」や「市川レノ」「四ノ宮キコル」たちのオリジナルグッズがゲットできるキャンペーンです☆ くら寿司『怪獣8号』コラボキャンペーン キャンペーン開始日：2025年9月5日（金）開催店舗：全国のくら寿司店舗※くら寿司大阪・関西万博店では実施されません 日常的に