お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（39）が8月31日深夜に放送されたテレビ朝日「見取り図じゃん」（日曜深夜0・10）に出演。激やせ姿をめぐる反響に言及した。盛山は7月2日に自身のXで、約20キロの減量に成功したことを報告。雑誌企画で100日間ダイエットし、104.5キロから84.6キロに。激変姿は大きな話題になったが、中には辛辣な声もあったという。「清潔感ないってずっと言われてた。デカくてロン毛で髭で。けど、