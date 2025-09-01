みなさん、リスが普段何を食べているのかご存知でしょうか? 木の実やひまわりの種だけではないんです。意外とバリバリと……。#ニホンリス は雑食性で昆虫も食べます。. そこで!夏といえばセミですよね!. 園内でも沢山のセミが羽化しており、セミの抜け殻や息絶えた成虫を拾ってきてはリスに与えています。 虫は貴重なタンパク源のひとつで人気な食べ物です✨ (@kobeojizooより引用)ポリポリと木の実やひまわりの種を食べる