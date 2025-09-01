社会人の都市対抗野球で、JFE西日本が1回戦を突破しました。 8月31日、東京ドームで行われた第96回都市対抗野球大会の1回戦で、JFE西日本（福山市・倉敷市）はホンダ鈴鹿（三重・鈴鹿市）に5-2で勝利しました。 1点を追いかける8回表、JFE西は篠原のソロ本塁打で2-2の同点とし、その後、永山のスクイズで勝ち越します。JFE西は9回表にも2点を奪いホンダを突き放しました。JFE西は3年ぶりに初戦突破しました。