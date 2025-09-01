Stray Kidsがニューアルバム『KARMA』で、米ビルボード「Billboard 200」チャート70年の歴史に残る大記録を打ち立てた。【写真】フィリックス、ピンク髪の天使に「伝説…」ビルボードが8月31日（現地時間）に発表した予告記事によると、Stray Kidsが8月22日にリリースした4thフルアルバム『KARMA』は、発売初週にアメリカで約31万3000枚を売り上げ、9月6日付「Billboard 200」で1位を獲得した。これでグループ通算7度目の「Billboa