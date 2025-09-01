プレミアリーグ第3節、リヴァプールとアーセナルのゲームはリヴァプールが1-0と勝利を収めた。互いにゴールを決められないなか、ドミニク・ショボスライのフリーキック一発が勝負を決めた。この試合で、開始5分で負傷交代したアーセナルDFウィリアム・サリバは、足首の捻挫だったようだ。ミケル・アルテタ監督が試合後の記者会見で明かした。「（サリバは）ウォーミングアップ中に足首を捻ってしまいました。彼は出場し、プレイを