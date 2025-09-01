８月２５日、一汽物流鉄道口岸を出発する中欧班列。（長春＝新華社配信）【新華社長春9月1日】中国自動車大手、中国第一汽車集団（中国一汽）の「紅旗」「解放」「奔騰」ブランドなどの高級部品を満載した専用列車が8月25日、吉林省長春市の一汽物流鉄道口岸（通関地）から出発した。内モンゴル自治区の満洲里口岸を経由し欧州に向かう。これは中国一汽が運行する欧州直行「中欧班列（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）」の第1