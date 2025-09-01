ロックバンド、RADWIMPSの野田洋次郎（40）が1日までにインスタグラムを更新。メジャーデビュー20周年を報告した。野田は「メジャーデビュー20周年」と切り出し、「長年支えてくれる人たちに何か喜んでもらえることができないかなぁと考える中で、『そーいやデビューしてからの10年くらい、野田洋次郎といえばハットだったよな。もはやハットは俺の身体の一部だったよな。ハットがないと人前に出られない人間だったな。』そんなこ