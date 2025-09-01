川崎は１日、ＤＦ丸山祐市が右膝内側半月板損傷と診断され、全治まで６か月程度を要する見込みであることを発表した。丸山は８月２３日のリーグ・名古屋戦で負傷交代し、同２７日に手術を受けていた。３６歳のセンターバックは今季ここまで２４試合に出場。主力の長期離脱はチームにとって、大きな痛手となる。