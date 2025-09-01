女優・吉永小百合が出演するスキンケアブランド「五島の椿」の新ＣＭが１日スタート。今回のＣＭには自身のヒット曲でもある「いつでも夢を」の楽曲が使用されている。吉永は「私が１７歳くらいのときにレコーディングしたものです」と振り返り、「いまも色紙に一言添えるときは『いつでも夢を』と書きます。歌うチャンスはいまはないですが、心の中で歌っています」とコメントしている。