■抽象的な概念をカタチにした代表作 参考：岩田剛典、なぜロングヘアーに？『DOCTOR PRICE』で魅せた“色気”を考察 スター俳優にはそれぞれ聖域のように扱うべき代表作があるもので、八木勇征にとっては2021年に放送された『美しい彼』（MBS）がそうだ。この作品で八木はタイトルにも含まれている抽象的な概念をはっきり具体化した。第1話で高校生活にも3年生の新学期にも何の期待も抱かない平良一成（萩原利