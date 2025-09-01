親を高齢者施設に入居させ、ひと安心……。しかし、その安堵が突然覆されることがあります。「看取りまでお世話になります」と交わしたはずの契約。それにもかかわらず、トラブルを理由に、ある日突然「退所勧告」を突きつけられるケースも。本記事では福山さん（仮名）の事例とともに、介護施設との契約の注意点について、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が解説します。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています