山形県では、暖かく湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。１日昼過ぎから２日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】山形・全国の今後の天気 ［気象概況］１日から２日にかけて、低気圧が日本海北部から千島近海に進み、低気圧からのびる前線が日本海を南下するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では大気の状態