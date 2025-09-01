Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。デスクでのWeb会議、リビングでの動画視聴、キッチンでのレシピのチェック。スマホをちょうどいい角度で固定したいシーンは日常に溢れているのに、理想のポジションに設置できるホルダーに出会うのは意外と困難です。粘着タイプは取り外しが不便で、吸盤タイプは大型スマホだと不安定。角度調