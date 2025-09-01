きょうの東京株式市場で日経平均株価は、一時800円以上下落しました。また、およそ3週間ぶりに節目の4万2000円も割り込んでいます。週末、一部報道で中国のアリババグループがAI向け半導体を開発したと報じられました。アメリカの半導体産業の減速が懸念され日本でも半導体関連株を中心に売り注文が相次いでいます。